Цены на нефть выросли накануне саммита G20

Цены на нефть выросли в четверг на фоне ожиданий, что торговые переговоры в ходе саммита G20 поддержат мировую экономику и помогут улучшить прогноз спроса, однако увеличение запасов нефти в США до годового максимума ограничивало подъем.

Фьючерсы на нефть сорта Brent к 10.04 выросли на 0,12 процента до $58,83 за баррель.

Фьючерсы на североамериканскую нефть WTI прибавили 0,4 процента до $50,49 за баррель.

Запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 23 ноября, на 3,6 миллиона баррелей до 450,49 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

В фокусе инвесторов - встреча лидеров G20 в Аргентине в пятницу и субботу, одной из основных тем которой станет торговая война между США и Китаем.

Президент США Дональд Трамп открыт для достижения договоренности в отношении торговых противоречий Вашингтона и Пекина во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в субботу, но также готов повысить пошлины на импорт китайских товаров, если переговоры не приведут к прорыву, сказал во вторник экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.