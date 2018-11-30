Цены на нефть растут на фоне ожидаемого сокращения добычи ОПЕК

Цены на нефть укрепляются в пятницу на фоне ожиданий, что ОПЕК и Россия договорятся о снижении добычи на следующей неделе, однако рост запасов сырья в США сдержал рынки.

Фьючерсы на нефть сорта Brent к 9.35 выросли на 0,35 процента до $59,72.

Фьючерсы на североамериканскую нефть WTI снизились на 0,02 процента до $51,44.

Организация стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК) и ее основной союзник Россия приближаются к заключению соглашения об ограничении добычи, чтобы не допустить перенасыщения рынка.

Запасы нефти в США выросли на 3,6 миллиона баррелей за неделю к 23 ноября до 450,49 миллиона баррелей, согласно данным Международного энергетического агентства.