Последнее обновление: 30.11.2018 12:40

Цены на нефть растут на фоне ожидаемого сокращения добычи ОПЕК

Цены на нефть укрепляются в пятницу на фоне ожиданий, что ОПЕК и Россия договорятся о снижении добычи на следующей неделе, однако рост запасов сырья в США сдержал рынки.

Фьючерсы на нефть сорта Brent к 9.35 выросли на 0,35 процента до $59,72.

Фьючерсы на североамериканскую нефть WTI снизились на 0,02 процента до $51,44.

Организация стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК) и ее основной союзник Россия приближаются к заключению соглашения об ограничении добычи, чтобы не допустить перенасыщения рынка.

Запасы нефти в США выросли на 3,6 миллиона баррелей за неделю к 23 ноября до 450,49 миллиона баррелей, согласно данным Международного энергетического агентства.

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