Уолл-стрит выросла благодаря техсектору, хорошим квартальным отчетам

Акции США продолжили восстанавливаться в среду, поскольку инвесторы скупали подешевевшие бумаги технологических и интернет-компаний, а хорошие корпоративные отчеты поддержали настроения рынка.

Индекс S&P 500 по итогам октября потерял 6,9 процента, зафиксировав рекордное за семь лет месячное снижение. Nasdaq за октябрь снизился на 9,2 процента - это максимальное месячное снижение индекса с ноября 2008 года. Dow потерял 5,1 процента.

Акции Facebook Inc в среду выросли на 3,8 процента после того, как компания сообщила, что снижение маржи прекратится после 2019 года за счет замедления роста расходов.

Индекс коммуникационных услуг S&P вырос на 2,1 процента. Техсектор прибавил 2,4 процента.

Бумаги Amazon.com Inc и Apple Inc, которая отчитается о квартальных результатах после закрытия сессии четверга, также подорожали, прибавив 4,4 и 2,6 процента соответственно.

Акции General Motors Co подскочили на 9,1 процента, показав рекордный с конца мая однодневный подъем, после того как ведущий автопроизводитель США отчитался о хороших квартальных результатах и спрогнозировал высокую годовую прибыль.

Индекс Dow Jones вырос на 0,97 процента до 25.115,76 пункта, индекс S&P 500 - на 1,09 процента до 2.711,74 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 2,01 процента до 7.305,90 пункта.

Финансовый сектор прибавил 1,4 процента, а индекс региональных банков S&P 500 - 1,9 процента после того, как Федрезерв предложил смягчить регулирование для американских банков с активами менее $700 миллиардов.