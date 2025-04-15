Южная Корея в марте нарастила импорт СПГ после снижения цен

Южная Корея - третий после Японии и Китая покупатель сжиженного природного газа (СПГ) в мире - в марте 2025 года импортировала 4,268 млн тонн СПГ, что на 18% больше, чем в том же месяце 2024 года (3,610 млн тонн). Об этом сообщила таможенная служба страны.

Ранее поставки снижались все три зимних месяца подряд.

С начала года импорт достиг 12,049 млн тонн, что на 6% меньше, чем годом ранее (12,780 млн тонн).

Активность корейских покупателей ожила по мере снижения цены на газ в регионе. Региональный индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) в марте снизился до $470 за тысячу кубометров с сезонного пика в $536 в феврале. В марте рыночные цены в Европе и Азии практически достигли паритета, облегчая азиатским покупателям доступ к свободным объемам СПГ.

Из России в марте 2025 года в Южную Корею пришло три партии СПГ (191 тыс. тонн), как и годом ранее. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Крупнейшим поставщиком в марте 2025 года была Австралия (1,441 млн тонн, рост на 83%), за ней следуют Катар (664 тыс. тонн, +7%) и Малайзия (528 тыс. тонн, -20%). США в марте поставили в Корею пять партий СПГ, тогда как в феврале была всего одна.