Профицит бюджета ФСЗН Беларуси за январь-март 2025 года составил 3,8 млрд рублей

За январь-март 2025 года бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения (ФСЗН) Беларуси с учетом остатков на начало года исполнен с профицитом (превышение доходов над расходами бюджета фонда) в сумме 3 846,8 млн. рублей.

Как сообщается на сайте ФСЗН Минтруда и соцзащиты, в том числе профицит по средствам государственного социального страхования – 3 709,3 млн рублей; профицит по средствам профессионального пенсионного страхования – 137,5 млн рублей.

Образовавшийся профицит по средствам государственного социального страхования позволяет самостоятельно выполнять все задачи, стоящие перед ФСЗН, – обеспечение своевременного и в полном объеме финансирования социальных обязательств (пенсий и пособий). В связи с этим субвенция из республиканского бюджета на финансирование расходов на выплату трудовых пенсий, пособий для обеспечения сбалансированности бюджета фонда не привлекалась.

Доходы бюджета фонда составили 8 311,1 млн рублей.

Общая сумма расходов бюджета фонда составила 7 551,3 млн рублей, из них 468,2 млн рублей – выплаты, финансирование которых должно осуществляться в соответствии с законодательством из республиканского бюджета.

Утверждается, что финансирование пенсий и пособий из средств бюджета фонда в отчетном периоде производилось своевременно и в полном объеме.