Уолл-стрит восстановилась за счет оптимистичной отчетности

Американский фондовый рынок резко вырос в четверг, при этом индекс Nasdaq продемонстрировал максимальный однодневный прирост с марта, поскольку оптимистичные результаты Microsoft стимулировали восстановление технологического сектора.

Nasdaq поднялся почти на 3 процента на следующий день после того, как подтвердил коррекцию и продемонстрировал максимальный спад с 2011 года.

Акции Microsoft подскочили на 5,8 процента, так как выручка и прибыль компании превзошла консенсус-прогноз. Технологический сектор вырос на 2,89 процента.

О превзошедших прогнозы результатах отчитались многие компании, в том числе Ford Motor Co, Visa Inc, Whirlpool Corp и Twitter Inc, что позволило инвесторам вздохнуть с облегчением после слабого начала сезона отчетности.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,63 процента до 24.984,55 пункта, индекс S&P 500 поднялся на 1,86 процента до 2.705,57 пункта, а индекс Nasdaq Composite укрепился на 2,95 процента до 7.318,34 пункта.

Nasdaq показал максимальный однодневный прирост с 26 марта.

Акции Ford подорожали на 9,9 процента, так как отчет о прибыли компании повысил шансы на хорошее окончание года, оказав поддержку сектору второстепенных товаров и услуг.

В то же время бумаги Amazon.com и Alphabet резко снизились после закрытия официальной биржевой сессии из-за публикации результатов компаний. Акции Amazon подешевели на 3,9 процента, а Alphabet - на 3,4 процента.