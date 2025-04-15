Казатомпром будет поставлять урановый концентрат в Чехию

АО «НАК "Казатомпром"» и чешская компания ČEZ a. s. подписали контракт на поставку казахстанского концентрата природного урана для атомных электростанций Чехии. Официальная церемония подписания документа состоялась в головном офисе ČEZ a. s. в Праге.

Как сообщает пресс-служба казахстанской компании, в течение следующих семи лет поставки казахстанского урана смогут покрыть около трети потребностей в уране для изготовления тепловыделяющих сборок Westinghouse, используемых на АЭС Темелин.

ČEZ, a. s. – ведущая энергетическая компания Центральной Европы. Компания эксплуатирует шесть ядерных реакторов на двух площадках – Дукованы и Темелин, которые обеспечивают около 36% потребностей Чехии в электроэнергии.