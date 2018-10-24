Уолл-стрит расширила потери, но отступила от сессионных минимумов

Фондовый рынок США снизился во вторник из-за беспокойства по поводу финансовых прогнозов компаний, хотя основные индексы отошли от сессионных минимумов на фоне скупки инвесторами подешевевших акций ближе к концу торгов.

Акции Caterpillar подешевели на 7,6 процента, поскольку производитель оборудования сохранил прогноз прибыли за 2018 год после его улучшения в предыдущие два квартала.

Акции 3M Co потеряли в цене 4,4 процента, так как компания понизила годовой прогноз прибыли.

Это спровоцировало беспокойство о влиянии роста стоимости заимствований, зарплат и пошлин на корпоративную прибыль и привело к снижению индекса промышленного сектора S&P 500 на 1,6 процента.

Индекс энергетического сектора S&P 500 упал на 2,7 процента, максимально среди отраслевых индексов, на фоне падения цен на нефть после того, как Саудовская Аравия сообщила, что может поставить больше нефти в случае необходимости.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones опустился на 0,5 процента до 25.191,43 пункта, индекс S&P 500 упал на 0,55 процента до 2.740,69 пункта, индекс Nasdaq Composite потерял 0,42 процента, снизившись до 7.437,54 пункта.

Рост, в частности, наблюдался в акциях McDonald’s, которые подорожали на 6,3 процента, так как квартальные сопоставимые продажи компании превзошли прогнозы. Бумаги Verizon, отчитавшейся о превысивших ожидания прибыли и росте числа абонентов мобильной связи, прибавили 4,1 процента.