Последнее обновление: 14.04.2025 17:12

Акции европейских технологических компаний выросли на фоне ослабления пошлин США

Европейские технологические компании начали неделю с роста: индекс SX8P поднялся на 2,8% после того, как США сделали исключения из пошлин на смартфоны, компьютеры и другую электронику из Китая. Об этом пишет Reuters.

Выиграли прежде всего компании, связанные с американским рынком: акции ASM International, Infineon и ASML прибавили около 2% к открытию.

При этом выросли котировки американских гигантов, торгующихся во Франкфурте: Apple - более чем на 6%, Nvidia - на 3%, Dell Technologies - на 6,3%.

Logitech показала +5%, тогда как акции SAP и Dassault Systemes подросли на 2%.

Несмотря на оптимизм, неопределенность остается: в воскресенье Дональд Трамп заявил, что в течение недели объявит новые пошлины на полупроводники и цепь поставок.

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