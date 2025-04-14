Цены на промпродукцию в Беларуси с начала года выросли на 3,6%, сельхозпродукцию – на 1,2%

Индекс цен производителей промышленной продукции в марте 2025 г. по сравнению с февралем 2025 г. составил 100,6%, с декабрем 2024 г. – 103,6%.

Как сообщает Белстат, из него на инвестиционные товары индекс цен составил 100,8% и 101% соответственно, промежуточные товары – 100,5% и 104,3%, потребительские товары – 100,7% и 102,5% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в марте 2025 г. по сравнению с февралем 2025 г. составил 99,6%, с декабрем 2024 г. – 101,2%, в том числе в растениеводстве – 98,4% и 100,2% соответственно, животноводстве – 99,9% и 101,4% соответственно.

Индекс цен в строительстве в марте 2025 г. по сравнению с февралем 2025 г. составил 99,9%, с декабрем 2024 г. – 97,5%, в том числе на строительно-монтажные работы – 101,6% и 100,8% соответственно, машины и оборудование – 97% и 93,3%, прочие работы и затраты – 103,1% и 96,7% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в марте 2025 г. по сравнению с февралем 2025 г. составил 100,4%, с декабрем 2024 г. – 100,9%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в марте 2025 г. по сравнению с февралем 2025 г. составил 100%, с декабрем 2024 г. – 100,2%.