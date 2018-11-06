Последнее обновление: 06.11.2018 11:05

Уолл-стрит выросла за счет финансового и энергетического секторов

Индекс S&P 500 вырос в понедельник благодаря подъему финансового, энергетического и защитных секторов, в то время как инвесторы сохраняли осторожность в ожидании выборов в Конгресс США.

Финансовый сектор вырос на фоне хороших корпоративных отчетов, в то время как энергетический сектор поддержало введение США санкций против Ирана.

Снижение доходности госбондов США поддержало защитные сектора, в том числе секторы недвижимости, коммунальных услуг и потребсектор.

Согласно опросам, высока вероятность того, что Республиканская партия президента США Дональда Трампа по итогам выборов во вторник сохранит доминирование в Сенате, но уступит демократам контроль над Палатой представителей.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,76 процента до 25.461,70 пункта, индекс S&P 500 - на 0,56 процента до 2.738,31 пункта, а индекс Nasdaq Composite прибавил 0,38 процента, поднявшись до 7.328,85 пункта.

Индекс недвижимости вырос на 1,7 процента, сектор коммунальных услуг - на 1,4 процента, потребсектор - на 1,2 процента.

Акции Berkshire Hathaway прибавили 5 процентов после того, как конгломерат, которым руководит миллиардер Уоррен Баффет, сообщил, что его квартальная прибыль выросла вдвое.

Бумаги Apple Inc подешевели на 2,8 процента после того, как газета Nikkei сообщила, что компания попросила партнеров, занимающихся сборкой ее смартфонов, заморозить планы о создании дополнительных сборочных линий для нового iPhone XR.

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