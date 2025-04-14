Евросоюз обновил правила экспорта оружия

Совет ЕС завершил пересмотр системы контроля за экспортом вооружений. Об этом пресс-служба Совета ЕС проинформировала в понедельник.

Совет ЕС принял изменения в позиции, определяющей общие правила контроля за экспортом военных технологий и оборудования, а также утвердил выводы по этому вопросу.

Выводы Совета подтверждают приверженность ЕС ответственной и прозрачной торговле вооружениями, предотвращению перенаправления оружия для нецелевого использования террористами, преступниками и другими несанкционированными пользователями.

Выводы также определяют повестку дня работы Совета на ближайшие годы над элементами поддержки ответственной торговли военными технологиями и оборудованием.

В рамках пересмотра было принято обновленное руководство пользователя для офицеров по лицензированию в государствах-членах.

Поставки оружия из ЕС в Украину, а также необходимость содействия экспорту военной техники, совместно разработанной странами-членами, обусловили этот пересмотр.

Напомним, 19 марта в Брюсселе представили "Белую книгу", которая формирует новый подход к обороне и определяет инвестиционные потребности ЕС.

В "Белой книге" представлены решения, направленные на устранение критических пробелов в возможностях и развитие мощной оборонной промышленной базы.

Также она предусматривает, кроме развития европейского оборонного потенциала, удовлетворение насущных потребностей Украины на поле боя.