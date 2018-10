Уолл-стрит снизилась но фоне торговых опасений

Американский фондовый рынок снизился по итогам волатильной сессии понедельника на фоне возобновившихся опасений по поводу напряженности в торговых отношениях США и Китая и резкого падения акций крупных технологических предприятий и интернет-компаний.

После ралли в начале сессии основные индексы Уолл-стрит резко сдали позиции из-за сообщения агентства Bloomberg о том, что Вашингтон готовится к началу декабря объявить о введении пошлин на весь оставшийся импорт из Китая в случае неудачи переговоров между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в следующем месяце.

Индекс S&P 500 в ходе торгов снижался более чем на 10 процентов с рекордного максимума закрытия, достигнутого 20 сентября, но затем отыграл часть потерь и завершил сессию на 9,9 процента ниже своего пика. Индекс Dow также опускался более чем на 10 процентов с достигнутого 3 октября рекордного уровня закрытия и завершил сессию на 8,9 процента ниже этой отметки.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones упал на 0,99 процента до 24.442,92 пункта, индекс S&P 500 опустился на 0,66 процента до 2.641,25 пункта, индекс Nasdaq Composite потерял 1,63 процента, снизившись до 7.050,29 пункта.

Акции ведущих технологических компаний, включая Amazon.com Inc, материнскую компанию Google Alphabet Inc и Netflix Inc, понесли существенные потери. Индекс технологического сектора S&P 500 снизился на 1,8 процента.

Индекс промышленного сектора, чувствительного к ситуации во внешней торговле, упал на 1,7 процента, при этом акции Boeing Co подешевели на 6,6 процента.

Бумаги IBM Corp снизились на 4,1 процента, оказав давление на Dow и S&P, после того, как компания сообщила о покупке Red Hat Inc за $34 миллиарда. Цена бумаг Red Hat выросла на 45,4 процента.