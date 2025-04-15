Последнее обновление: 15.04.2025 18:00

Ветроэнергетика стала вторым по величине способом производства электричества в Финляндии

В 2024 году в Финляндии ветровая энергия обогнала гидроэнергию и стала вторым по значимости источником производства электроэнергии.

Согласно опубликованным 15 апреля предварительным данным Статистического управления Финляндии, 95% электроэнергии, произведенной в стране в 2024 году, приходилось на источники энергии, не связанные с ископаемыми, то есть на ядерную, ветровую, гидро- и солнечную энергию, а также возобновляемые виды топлива.

Впервые производство ветроэнергии превысило производство гидроэнергии. Производство ветроэнергии выросло на 37% и составило 19,9 ТВт·ч в 2024 году. Как и в 2023 году, большая часть (39%) производства электроэнергии была основана на атомной энергетике. Наибольшую долю в покрытии потребности страны в электроэнергии также составила атомная энергия - 38%.

По предварительным данным, общее потребление электроэнергии в 2024 году в Финляндии выросло на три процента и составило 82,7 ТВт·ч.

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