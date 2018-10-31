Уолл-стрит восстановилась за счет производителей чипов и транспортного сектора

Основные индексы американского фондового рынка подскочили более чем на 1 процент во вторник при поддержке акций производителей чипов и транспортного сектора, так как инвесторы покупали подешевевшие бумаги после их недавнего снижения.

Все 11 основных секторов индекса S&P 500 закрылись на положительной территории на следующий день после волатильной сессии, в результате которой индекс S&P 500 опустился и подтвердил вторую коррекцию с начала года.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,77 процента до 24.874,64 пункта, индекс S&P 500 - на 1,57 процента до 2.682,63 пункта, а индекс Nasdaq Composite - на 1,58 процента до 7.161,65 пункта.

Индекс акций производителей полупроводников подскочил на 4,2 процента, показав максимальный однодневный прирост в процентном исчислении с марта. Бумаги Intel подорожали на 5,2 процента, оказав наибольшую поддержку S&P 500.

Росту акций производителей чипов также способствовало улучшение рейтинга акций Nvidia брокерской компанией и превзошедший ожидания прогноз KLA-Tencor. Бумаги Nvidia укрепились на 9,4 процента, а KLA-Tencor - на 7,6 процента.

Транспортный сектор индекса Dow Jones подскочил на 2,8 процента, что стало максимальным однодневным подъемом примерно за год.

Акции Coca-Cola Co прибавили в цене 2,5 процента, так как квартальная выручка и прибыль производителя напитков превзошла прогнозы Уолл-стрит.

Бумаги Under Armour Inc выросли на 24,7 процента, поскольку квартальная прибыль и годовой прогноз прибыли производителя спортивной одежды превысили ожидания.