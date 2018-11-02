Уолл-стрит закрылась в плюсе третьи торги подряд, бумаги Apple подешевели после закрытия сессии

Уолл-стрит завершила ростом третью сессию подряд в четверг, поскольку президент США Дональд Трамп сказал, что переговоры с Китаем “идут хорошо”, воскресив надежды на то, что две страны смогут разрешить торговый спор.

Оптимизму на рынке способствовала очередная порция отчетов компаний, которые в основном были оптимистичными.

Трамп сказал, что планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Аргентине в конце ноября.

Чувствительный к новостям в торговле промышленный сектор S&P поднялся на 1,7 процента, при этом в лидеры роста вышли в том числе бумаги Boeing Co и Caterpillar Inc.

Индекс сырьевого сектора S&P прибавил 3,0 процента. Акции DowDuPont Inc укрепились на 8,1 процента, так как компания отчиталась о высоких показателях и сообщила о планах провести обратный выкуп акций на сумму $3 миллиарда.

Акции Apple Inc, которые росли в ходе официальной биржевой сессии, подешевели на 4 процента после закрытия торгов на фоне публикации результатов компании.

В ходе биржевых торгов технологический индекс набрал 1,2 процента, продолжив восстанавливаться после недавней распродажи.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,06 процента до 25.380,74 пункта, индекс S&P 500 также укрепился на 1,06 процента до 2.740,37 пункта, а индекс Nasdaq Composite прибавил 1,75 процента, поднявшись до 7.434,06 пункта.

Поддержку рынку также оказали оптимистичные результаты трех поставщиков Apple: NXP Semiconductors, Dialog Semiconductor и Qorvo Inc.