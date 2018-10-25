Nasdaq подтвердил коррекцию, Dow и S&P 500 растеряли набранное за год преимущество

Акции США вновь снизились в среду, подтвердив коррекцию индекса Nasdaq и заставив Dow и S&P 500 отдать набранное с начала 2018 года преимущество, поскольку разочаровывающие прогнозы производителей чипов и слабые данные о продаже домов усилили опасения о росте экономики и прибыли компаний.

Nasdaq по итогам сессии потерял 4,4 процента, показав рекордное с 18 августа 2011 года однодневное падение.

Производители чипов Texas Instruments и STMicroelectronics в среду предупредили о замедлении спроса, в то время как во вторник разочаровывающие прогнозы также обнародовали промышленные гиганты Caterpillar и 3M.

Вышедшие в среду данные показали, что продажи новых домов в США в сентябре упали до минимума почти за два года.

Федрезерв в среду обнародовал доклад о состоянии экономики, сообщив, что американские заводы повысили цены из-за импортных пошлин.

Индекс Dow Jones снизился на 2,41 процента до 24.583,42 пункта, индекс S&P 500 - на 3,09 процента до 2.656,10 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 4,43 процента до 7.108,40 пункта.

Акции Texas Instruments подешевели на 8,2 процента, индекс Philadelphia Semiconductor index, отслеживающий динамику бумаг производителей чипов, снизился на 6,6 процента. Акции Intel, которая на этой неделе отчитается о квартальных результатах, потеряли 4,7 процента.

Техсектор S&P снизился на 4,4 процента.