На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось более 3-х тысяч машин

Свыше 3 -х тысяч машин ожидают въезда в Евросоюз, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Более 900 большегрузов простаивают перед литовскими пунктами пропуска. За сутки меньше всего транспорта на данном направлении приняли на свою территорию в сопредельном погранпереходе Мядининкай (Каменный Лог) — всего 14% грузовиков от нормы, т.е. 69 фур из 500 возможных. Через Шальчининкай (Бенякони) за сутки в ЕС въехало 29% грузового транспорта.

По состоянию на 10:00 въезда в Польшу перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) ожидают 1340 авто. За 24 часа сопредельная сторона приняла на свою территорию 54% грузовиков от нормы.

Перед единственным доступным латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) скопилось 400 единиц грузового транспорта. Сопредельные контрольные службы оформили 30% авто от нормы.

Очередь легкового транспорта фиксируется только перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) — 415 автомобилей. Сотрудники данного погранперехода за 24 часа приняли на свою территорию всего 36% транспорта.