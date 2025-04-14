Очереди транспорта на границе Беларуси с Евросоюзом продолжают увеличиваться. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

Согласно информации, за выходные дни очередь фур на въезд в Польшу выросла на 200 авто.

Самый загруженный маршрут в Евросоюз для грузового транспорта проходит через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи). С пятницы скопление фур, ожидающих въезда на сопредельную территорию, выросло с 1150 до 1338 единиц. По данному маршруту в ЕС проследовало 56% грузовиков от нормы.

За выходные дни контрольные службы литовского погранперехода Мядининкай (Каменный Лог) оформили всего 15% авто от нормы, т.е. 3 из 20 фур в час.

Скопление большегрузов также фиксируется перед латвийским пунктом пропуска Григоровщина (Патерниеки), его сотрудники с пятницы приняли на свою территорию 29% большегрузов. Здесь очередь увеличилась с 380 до 420 грузовых авто.

Перед единственным доступным для легковушек польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) в очереди находятся 610 единиц авто. Сопредельная сторона за два дня приняла на свою территорию 37% авто от нормы.