Годовая инфляция во Франции в марте составила 0,8%

Потребительские цены во Франции в марте 2025 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 0,8% в годовом выражении после такого же роста в феврале. Об этом свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee.

По сравнению с февралем потребительские цены увеличились на 0,2%. Окончательные данные совпали с предварительными.

Рост цены на продукты питания во Франции в марте в годовом сравнении составил 0,6% после повышения на 0,3% месяцем ранее, при этом свежие продукты стали дороже на 3,8%. Цены на энергоносители упали в годовом выражении на 6,6% после снижения на 5,8% месяцем ранее. Цены на промышленные товары уменьшились на 0,2% после нулевого изменения в феврале. Услуги стали дороже на 2,3% после 2,2% в феврале. Цены на табачные изделия выросли на 4,1%.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в марте увеличились на 0,9% в годовом выражении. Таким образом, инфляция осталась на февральском уровне - минимальном за четыре года. По сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 0,2%.