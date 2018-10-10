Последнее обновление: 10.10.2018 19:22

Беларусь и Россия согласовали балансы поставок нефтепродуктов на 2018-19 годы

Беларусь и Россия согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь-декабрь 2018 года и на весь 2019 год.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики РФ по итогам прошедших сегодня переговорах вице-премьера РФ Дмитрия Козака, министра энергетики РФ Александра Новака и вице-премьера РБ Игоря Ляшенко.

Стороны также подписали Протокол о внесении изменений в межправсоглашение от 2007 года о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Октябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Энергетика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование