Беларусь и Россия согласовали балансы поставок нефтепродуктов на 2018-19 годы

Беларусь и Россия согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь-декабрь 2018 года и на весь 2019 год.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики РФ по итогам прошедших сегодня переговорах вице-премьера РФ Дмитрия Козака, министра энергетики РФ Александра Новака и вице-премьера РБ Игоря Ляшенко.

Стороны также подписали Протокол о внесении изменений в межправсоглашение от 2007 года о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов.