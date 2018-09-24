Сочинский провал

Подававшаяся как многообещающая, поездка Лукашенко в Сочи с новым составом правительства для переговоров с Путиным 21 сентября 2018 года обернулась не только отсутствием каких-либо результатов или подвижек по многим жизненно важным для белорусской экономики вопросам, но необходимостью принятия тяжелых решений в нефтянке и внешней политике страны.

По сути, Путин потребовал от Лукашенко выбрать один из двух предложенных вариантов разрешения постоянного конфликта в энергетической сфере и поддержать Россию в украинском вопросе со всеми вытекающими из этого последствиями. На раздумье Лукашенко времени не получил.

После 100 минутного ожидания 6-часовых переговоров в пятницу Лукашенко вернулся в Минск и уже в субботу утром (около 11 часов) созвал экстренное заседание правительства и Совбеза РБ.

"Переговоры длились 6 часов, даже больше. И если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные. Я пригласил вас для того, чтобы обсудить итоги вчерашних переговоров с Россией по актуальным вопросам наших отношений", - сказал Лукашенко, открывая 22 сентября экстренное совещание.

Украина

"Конкретные вопросы у нас, известные вопросы, по ОДКБ, прежде всего, председательства в ОДКБ и развития этой организации. Много внимания мы уделили болезненным вопросам в рамках СНГ, которые касаются наших обоих государств. Прежде всего - Украина. В очень позитивном ключе был диалог", - заявил Лукашенко и признался, что ответа от него ждут уже через неделю, в крайнем случае – три недели.

"Думаю, что эти вопросы будут еще обсуждаться прежде всего в Душанбе через неделю (саммит СНГ). Ну и не обойдем мы их 12 октября в Могилеве во время Форума регионов Беларуси и России, на котором будут оба президента и руководители правительств", - обозначил временные рамки Лукашенко.

Энергетика

"Самый главный вопрос, который обсуждался, был связан с возвратом денежных средств от перетаможки сырой нефти в белорусский бюджет. А также вопрос переработки в Беларуси темных нефтепродуктов, к примеру, мазута, который покупался нашими компаниями у российских, перерабатывался, а нефтепродукты реализовывались на белорусском и зарубежных рынках", - сообщил Лукашенко.

"Это непростой, сложный вопрос. Мы выработали два варианта и договорились с президентом России, что мы эти два варианта обсудим в Минске. И в Душанбе окончательно согласуем решение этого вопроса. Но фактически он решен. Нужно выбрать тот или иной вариант», - признался он в том, что речь идет лишь о техническом выборе того или иного варианта.

«Сегодня мы и обсудим с вами, какой вариант, углубившись в те договоренности, которых мы достигли с Россией", - сказал Лукашенко.

По итогам совещания было принято решение не ждать Душанбе, а сообщить Москве о своем тяжелом выборе, который касался не только перетаможки и темных нефтепродуктов, но и расчетов с Газпромом за газ. Лукашенко позвонил в Москву «по инициативе российской стороны».

"По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств уточнили ряд вопросов, которые накануне обсуждались на переговорах в Сочи. В частности, окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах Беларусью за поставляемый природный газ компании "Газпром", - сообщила пресс-служба белорусского правителя.

Детали выбранного белорусской стороной решения пока не анонсировались.

На этом результативная часть переговоров закончилась. Остальная часть проблем, озвученных и поднятых Лукашенко, может быть решена, судя по всему, только в случае пересмотра Беларусью своего союзнического по отношению к России статуса: забыть вышиванку и войти в состав большой страны единым регионом.

Кредит на $1 млрд.

"Мы обсуждали вопрос, обычный вопрос, о рефинансировании долга в миллиард долларов. И здесь тоже отторжения не было никакого", - заявил Лукашенко.

Решения поданному вопросу нет, равно как и отторжения…

Транши кредита ЕФСР

"Вы знаете, что уже очень давно Евразийский банк экономического развития принял решение о выделении Беларуси кредита в 2 млрд. долларов. Мы получили пять траншей, остался шестой и седьмой. Я не вижу никаких проблем с выделением шестого транша, и, как было заявлено, можно решить вопрос и по седьмому траншу: все зависит от того, как прежде всего белорусская сторона в этом направлении будет работать. Думаю, что это решаемый вопрос. Шестой транш Беларусь получит в ближайшее время. Седьмой - это уже дело активности, прежде всего, белорусских членов правительства", - сказал Лукашенко, не уточнив, когда же все-таки деньги поступят на счет Минфина РБ.

АЭС

"Мы также обсудили вопрос, который когда-то Семашко поднимал в старом правительстве, о продлении срока возврата кредита на строительство атомной станции и снижения процентной ставки. Чем мы мотивируем? Сроки российской стороной по строительству нарушены. Пока откладывается запуск первого блока аж на год. Боюсь, как меня информируют контролеры, что, может быть, Россия попросит еще смещения этого срока, что уже вообще недопустимо. И коль сроки были сорваны - мы, конечно, не хотим идти в суды, судиться там, как это по договору, - мы договорились о том, что срок возврата кредита надо продлить. И процентная ставка должна быть не хуже, чем для других государств. К примеру, Армения, Бангладеш, Венгрия и так далее. Это примерно до 3%. Отторжения никакого. Надо просто доработать этот вопрос. И я думаю, что мы можем решить этот вопрос в том ключе, в котором я только что сказал", - проинформировал Лукашенко.

Конкурирующие производства

"Речь шла об известных проблемах машиностроительных комплексов. Мы особенно много внимания уделили этому на переговорах в формате один на один. В том ключе, что нам не надо было бы повторять одно и то же производство, создавая предприятия, особенно в России", - отчитался Лукашенко.

«Обращено было внимание на работу по кооперации, как это было и ранее. Полное взаимопонимание с президентом России. Но вся беда в том, что мы там плохо работаем. Плохо мы еще работаем со своими коллегами - министр с министром, вице-премьер с вице-премьером». – дал он понять, что ничего не добился в борьбе за монополию БелАЗа на постсоветском пространстве.

"Также говорили о равных условиях хозяйствования, так называемом утилизационном сборе", - проинформировал Лукашенко.

Перевозчики и квоты

"Мы также обсуждали вопрос наших грузоперевозчиков. Это ненормально, что Российская Федерация, выдавая разрешения на перевозку грузов, увеличила для Польши, Литвы, Латвии эти разрешения аж в три раза за последние три года, в то же время снизив их для белорусских перевозчиков. Ну какое же тут Союзное государство», - возмутился Лукашенко.

"Кстати, это удивило президента России, и я так понимаю, что его просто не информировали по этому вопросу. Но сказал, что это ненормально. Мы этот вопрос обсуждали и один на один. И что мы должны исправить эту ситуацию. Опять же, вопрос за соответствующими членами правительств Беларуси и России", - отметил он.

Экспорт еды

"Немало внимания уделили вопросу развития сельского хозяйства и известных взаимных претензий по поставкам белорусской сельскохозяйственной продукции в Россию. Здесь есть полное понимание. Мы пришли к заключению, что буквально в течение недели будет выработан индикативный баланс, то есть план взаимных поставок сельхозпродукции. Это главное", - сообщил Лукашенко об уже известной договоренности РФ и Беларуси о необходимости подписания баланса поставок еды.

"Надо сказать, что наши вице-премьеры уже две дорожные карты разработали по решению этих проблем. Но до вчерашнего дня, да и до сегодняшнего, эти проблемы в полном объеме так и не были разрешены. Мною был поставлен вопрос, притом жестко, уже во втором заседании в широком составе о том, что нам негоже действовать таким образом, как мы сейчас действуем. Особенно со стороны России. Что-то не понравилось - закрыли предприятие. И сегодня четыре с половиной десятка молокоперерабатывающих предприятий и, наверное, два с половиной десятка мясоперерабатывающих не имеют возможности в полном объеме поставлять свою продукцию на российский рынок. Президент России мне еще раньше говорил, что эта ситуация неправильная, неприемлемая. И ее надо выправлять. Я думаю, что до конца года эта ситуация будет кардинальным образом изменена", - высказал надежду Лукашенко.

Граница и понимание

"Обсуждали вопрос о решении проблемы пересечения белорусско-российской границы гражданами третьих стран… В этом направлении нам предстоит работать, и понимание в этом есть. Это в интересах и России, и Беларуси", - сообщил Лукашенко.