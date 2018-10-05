Последнее обновление: 05.10.2018 13:35

Лукашенко: Мы не можем на 100% положиться на Россию

Необходимость создания и производства собственного оружия А.Лукашенко сегодня обосновал тем, что в текущих условиях Беларусь не может на 100% положиться на Россию в вопросе своей защиты в случае военного конфликта.

"Не факт, что нам помогут, если вдруг что-то случится. Примеров предостаточно. Мы видим поведение некоторых тут союзников», - сказал Лукашенко на полигоне в Ивацевическом районе.

«Ну, кроме России, наверное, нам рассчитывать не на кого. И даже на Россию мы не можем на 100 процентов положиться. Хорошо, сегодня Путин и прочие, он понимает нас, я понимаю его. Мы вместе как-то действуем, и то не всегда. А что будет завтра?», - продолжил Лукашенко.

«Поэтому надо иметь самое необходимое свое оружие - стрелковое, для мобильных войск технику - то, что мы можем создавать. И модернизировать до современного уровня ту технику, которая у нас имеется", - заключил белорусский правитель.

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