Лукашенко назначил Семашко послом в пику Бабичу

Лукашенко сегодня прозрачно намекнул, что назначение Владимира Семашко послом Беларуси в России с «чрезвычайными полномочиями» является симметричным ответом белорусской стороны на назначение М.Бабича послом РФ в Беларуси со статусом спецпредставителя РФ в регионе.

"Еще раз надо посмотреть полномочия посла в Российской Федерации. Я понимаю, что регалий у него тут хватает. Не надо объяснять, что такое для нас Россия: торгово-экономические отношения и культурные, гуманитарные, вообще общечеловеческие. Я ему (Владимиру Семашко) уже говорил, когда мы обсуждали раньше с ним эти проблемы. Он должен обладать чрезвычайными полномочиями, у него должен быть прямой доступ к президенту в любое время по тем вопросам, которые касаются наших отношений с Российской Федерацией. Он не должен утонуть в нашей бюрократии. Как это сделать, что надо… Он начнет работать и внесет конкретные предложения, что ему нужно для того, чтобы в полном объеме осуществлять полномочия", - заявил сегодня Лукашенко.