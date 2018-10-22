Последнее обновление: 22.10.2018 13:23

РФ будет рассматривать нападение на Беларусь как агрессию в свой адрес

Москва будет рассматривать возможное нападение на Беларусь как агрессию в отношении РФ, заявил новый посол России в Минске Михаил Бабич.

Эта страна "абсолютно защищена и может быть абсолютно спокойна", заявил он в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье, 21 октября.

Он также указал, что РФ и Беларусь проводят в данном вопросе единую военную политику, гарантирующую "абсолютную безопасность" граждан обоих государств. "У нас действует региональная группировка воинских сил, все компоненты которой необходимы как для обороны, так и для ответного удара", - подчеркнул Бабич.

Таким образом он прокомментировал планы по размещению американской военной базы на территории Польши у границы с Беларусью, о которой шла речь на встрече президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды в сентябре в Вашингтоне.

"Конечно, это фактор тревожный, и им пренебрегать нельзя", - указал далее российский посол.

Михаил Бабич назначен послом РФ в Беларуси в конце августа 2018 года. Ранее он не занимал дипломатических должностей, его предыдущий пост - полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе. Бабич проходил службу в войсках Комитета госбезопасности СССР и в воздушно-десантных войсках России и также возглавлял правительство Чеченской Республики.

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