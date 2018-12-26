Лукашенко слетал к Путину для сближения позиций

Путин и Лукашенко провели переговоры в минувший вторник, 25 декабря 2018 года, в Москве только ради констатации факта о возможности достижения договоренностей по проблемным позициям. Никаких конкретных итогов стороны не озвучили.

Одной из причин отсутствия результатов, по утверждению белорусской стороны в лице пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, стало желание Путина «глубже вникнуть в суть проблем, чтобы найти пути их решения».

Опять же по заявлению белорусской стороны, Путин и Лукашенко договорились «до Нового года провести еще одну встречу для принятия решений, которые не терпят отлагательств». Российская сторона пока не подтвердила этой заявление пресс-секретаря Лукашенко.

Стенограмма протокольной части встречи:

В.Путин: Уважаемый Александр Григорьевич! Уважаемые друзья!

Мы очень рады Вас видеть в Москве в преддверии Нового года: как мы договаривались, встречаемся за несколько дней до наступления 2019 года.

В целом я считаю, что у нас отношения развиваются весьма успешно. Достаточно сказать, что в прошлом году у нас товарооборот вырос более чем на 23 процента и превысил 32 миллиарда долларов. В этом году – ещё свыше 12 процентов рост к базе прошлого года. Это значит, мы выйдем за показатели прошлого года.

В Белоруссии накоплено значительное количество российских прямых инвестиций: это около четырёх миллиардов долларов. И что особенно приятно, отношения у нас очень диверсифицированные: это и промышленность, и сельское хозяйство – и всё это на подъёме.

Разумеется, есть и вопросы: при таком большом объёме взаимодействия всегда вопросы возникают. Они лежат, как правило, в сфере энергетики, хотя мы полагаем, что и здесь очень многое сделано, особенно в рамках ЕврАзЭС, да и на двусторонней основе.

У нас есть сегодня возможность поговорить по всем этим темам. Наши коллеги работали, проводили консультации. Я сегодня предлагаю: даже если мы не выйдем на какие‑то окончательные решения, всё‑таки мы с Вами договаривались вместе послушать обе стороны. А если договоримся, совсем будет хорошо.

Во всяком случае, я считаю, что у нас есть все основания быть довольными тем, что у нас происходит в двусторонних отношениях, и необходимо предпринять всё, для того чтобы никаких не было сложностей на будущее. Несмотря на вопросы, которые возникают в этих сферах, нам всегда с Вами удавалось находить решение.

Мы очень рады Вас видеть. Добро пожаловать!

А.Лукашенко: Спасибо, Владимир Владимирович.

Мы действительно держим слово. Мы в Санкт-Петербурге с Вами договорились, что не будем устраивать «кашу переговоров», дел там было много, людей много. Мы договорились продолжить наш разговор здесь, в Москве.

Мы благодарны Вам, что, определившись, Вы нашли время, чтобы здесь встретиться, обсудить комплекс вопросов, которые так или иначе правильно обсудить при огромном объёме проблем, которые возникают в наших отношениях – очень продвинутых, очень тесных, будем прямо говорить. Ни у кого нет таких близких, тесных отношений, как у белорусов и россиян.

Мы движемся вперёд, как и договаривались. Естественно, на этом пути возникают определённые проблемы, но они не сопоставимы с теми достижениями, которые Вы перечислили в цифрах.

И Вы знаете, Вы только что сказали, что мы можем договориться. Я больше скажу, мы действительно можем договориться, потому что команды, которые здесь с нами находятся, провели ряд раундов переговоров, они знают проблемы. Да и мы с Вами глубоко посвящены в те проблемы и те вопросы, которые надо сегодня решить. Хотелось бы, конечно, чтобы мы решили эти вопросы и в новый год не тащили старые проблемы, потому что это плохо, когда старые проблемы переходят в новый год.

Вас же хочу поздравить с хорошим разговором с россиянами. Белорусы, и я в том числе, внимательно отследили ваш разговор и реакцию вашего общества, российского общества на те проблемы, которые Вы обозначили. Они и для нас очень важны, поскольку мы очень сильно втянуты в общий водоворот мировых проблем.

И если у нас есть какие‑то проблемы, я так думаю – давайте будем откровенно, – они порождаются не здесь, не нами. Мы вовлечены в этот глобальный процесс, поэтому проблемы, которые складываются в мировой торговле, в мировой экономике, в мировой политике, военных вопросах, так или иначе касаются нас. Мы не хотим быть втянуты в эти проблемы, но их надо решать.

Хотелось, чтобы нам с Вами меньше было проблем для решения, чтобы министры и правительства решали, но порой эти волны докатываются и до нас. Судьба наша такая, что приходится их решать. Я думаю, что, как всегда, понимая их, мы найдём взаимное решение белорусов и россиян.

В.Путин: Спасибо.

Я предлагаю такой порядок: мы послушаем, как наши коллеги сработали, потом дадим возможность, если потребуется, ещё пообщаться. А я хочу пригласить потом Вас отдельно на рабочий обед.