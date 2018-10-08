Румас и Бабич сверили часы перед очередной встречей Путин-Лукашенко

Премьер Беларуси Сергей Румас и Посол РФ в Минске Михаил Бабич сегодня прошлись по договоренностям, якобы достигнутым на недавних переговорах Лукашенко и Путина в Сочи, чтобы подготовиться к новой встрече Лукашенко и Путина на полях форума регионов Беларуси и России в Могилеве 10-12 октября 2018 года.

"Нужно пройтись по тем договоренностям, которые были между Главами наших Государств в Сочи, проверить, как они выполняются и какое вмешательство нужно для того, чтобы какие-то подвижки были уже к встрече Глав Государств в пятницу в Могилеве", - сказал Сергей Румас.

"Мы с вами знаем, что были найдены необходимые развязки по ключевым, самым чувствительным вопросам. Остальные вопросы мы сейчас в процессе посмотрим, каким образом решить с максимальной эффективностью для наших государств", - сказал в свою очередь Бабич.

Премьер РБ также затронул тему острых углов в союзных отношениях.

"У вас есть новый статус - спецпредставителя Президента РФ, и я надеюсь, что этот высокий статус позволит нам лучше понимать друг друга и сглаживать те острые углы, которые, к сожалению, иногда возникают в отношениях между нашими странами", - сказал Румас.