Лукашенко понял намек России – инкорпорация синеокой

Лукашенко публично заявил о предложении России в включении Беларуси в состав России.

"Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России", - заявил сегодня Лукашенко на пресс-конференции для российских журналистов.

"Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране, и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны", - продолжил белорусский правитель.

"Нам говорят - маневр будет, когда будет, как некоторые говорят, более глубокая интеграция. А некоторые прямо говорят - мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации", - заявил Лукашенко.

"Для нас, запомните, святое - это суверенитет, я уже об этом говорил. Это относительная независимость, я считаю, что абсолютно независимых государств нет. И вы тоже не настолько независимы, но суверенны. Если нас хотят, как Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию - этого не будет никогда. И если такими категориями руководство России мыслит - это во вред самой России".

В минувший четверг премьер РФ Д.Медведев заявил о необходимости более тесной политической интеграции Беларуси и России, введении общей валюты (читай - российского рубля), общих границ, суда и т.д., по сути потребовав выполнения Договора о Союзном государстве от 1999 года.