Лукашенко верит в Бабича, Бабич готов на все ради братства

Лукашенко выразил надежду, что новый посол России в Минске Михаил Бабич придаст новый импульс развитию сотрудничества двух стран. Необходимые полномочия у дипломата, по мнению белорусского правителя, есть.

"Очень рассчитываю, что новый российский посол сделает все от него зависящее, чтобы приумножить уже достигнутое на этом пути (развития белорусско-российского сотрудничества — ред.), придать новый импульс взаимодействию во всех сферах. Убежден, что у вас, Михаил Викторович, имеются для этого необходимые возможности и, как мне президент (Путин) сказал, широчайшие полномочия", — сказал Лукашенко, принимая во вторник верительные грамоты у Бабича.

В этой связи он напомнил, что "с президентом России провел обстоятельные переговоры и достигнуты договоренности по всем вопросам, стоящим в повестке дня", передает РИА-Новости

Лукашенко вновь подчеркнул, что Россия для Беларуси является стратегическим партнером.

"Основываясь на исторической общности, мы совместно созидаем достойное будущее для наших братских народов, бережем близкие и понятные нам ценности, развиваем интеграционные процессы в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза и других объединений", — сказал он.

Бабич перед церемонией вручения верительных грамот заявил журналистам, что готов делать все, чтобы отношения между двумя странами были по-настоящему братскими. По его словам, никаких подвисших вопросов после переговоров Лукашенко и Путина в Сочи не осталось.

"Никаких подвисших вопросов не осталось и не будет. Все они имеют свое решение, оно очень конструктивное и положительное. Мы со своими коллегами - и с российскими, и с белорусскими - сделаем все, чтобы эти договоренности были реализованы на практике. Стороны проведут дополнительную встречу в Душанбе на полях саммита СНГ, где будут окончательно согласованы некоторые детали. После этого будут объявлены официальные результаты. Но, если говорить уже сегодня, то это очень положительные и достойные результаты достаточно интенсивного переговорного процесса. Наши партнеры, вне всякого сомнения, будут ими довольны", - заверил Бабич.

Бабич сменил на посту посла в Беларуси Александра Сурикова, возглавлявшего российскую дипмиссию в Минске около 12 лет. При этом президент РФ Владимир Путин наделил Бабича статусом спецпредставителя по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.