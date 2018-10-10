Лукашенко познакомился с Бабичем, лично

Лукашенко сегодня провел встречу с послом РФ в Беларуси Михаилом Бабичем в надежде выяснить, к чему ему следует готовиться на предстоящей в рамках форума регионов в Могилеве встрече с Путиным в формате tête-à-tête.

С самого начала Лукашенко попытался перевести в неформальный тон, начав с обсуждения интернет-сливов, сопровождавших назначение Бабича.

"Сказать, что там нет правды какой-то доли, будет нечестно. Если сказать, что там есть правда, тоже будет нечестно. Каждая группа людей, которые интересуются белорусско-российскими отношениями, пыталась проецировать через личность посла. Тем более вы знаете, что очень долго работал прежний посол, тема не была актуализирована в Беларуси. А тут назначение нового посла. И в силу наших отношений с Российской Федерацией через личность вашу пыталась что-то высказать", - сказал Лукашенко.

"Скажу откровенно, что больше было негатива. Так вот самое главное, что я хотел сказать публично: не дождутся! И, честно скажу, я хотел бы, чтобы ваш период работы в посольстве нашей братской России в Беларуси был самым активным, эффективным и прорывным. Если вы на это настроены, а у меня именно такое впечатление, что вы настроены именно на такую работу, считайте, что у нас так и получится. Это будет период самого яркого расцвета наших отношений с Российской Федерацией", - продолжил белорусский правитель.

Он напомнил, что обсуждал с Путиным кандидатуру Бабича.

"Я это не скрываю - мы обсуждали, притом неоднократно вашу кандидатуру. Президент очень много мне рассказывал. И мы очень твердо договорились, что, наделяя посла России дополнительными полномочиями (а они очень масштабны, в белорусско-российских отношениях, прежде всего в сфере экономики, чего прежде не бывало), президент России обращает внимание всех, что Беларусь - это наиважнейшая сегодня страна, с которой Россия будет выстраивать отношения", - заверил Лукашенко.

Он напомнил, что недавно сказал, что Россия боится и не хочет потерять Беларусь.

"И я бы точно так, будучи в руководстве России, себя вел и переживал за Беларусь, с кем она будет. Или она повернет на Запад, как некоторые писаки, особенно в России, это обсуждают. И наши, как я говорю, "плявузгают" тут постоянно. Или же она будет вместе со своей братской Россией. Вы знаете, прямо скажу, мне поворачивать туда-сюда, наверное, не к месту. Мне - президенту, который уже один раз повернул от ярого национализма и других антироссийских вопросов, проведя референдум в Беларуси, когда народ определялся. И за союз Беларуси и России проголосовало не просто большинство, а подавляющее большинство нашего населения".

Но…

"Незыблемо одно, и вы это знаете, - мы суверенная и независимая страна. Если уж откровенно говорить, не только благодаря устремлениям нашего народа мы стали суверенным и независимым государством. Этого хотела Россия и тогдашнее руководство России. Нынешнее руководство заявляло о преемственности курса. В XXI веке говорить (как они пишут там) об инкорпорации, включении Беларуси в состав России, просто смешно. И я ни разу от нынешнего президента России этого не слышал, и прошлого, первого президента России", - убеждал он.

"Думаю, мы выстроим нормальные отношения. Но я хочу, чтобы вы об этом услышали из моих уст публично, как я вижу наши отношения с Российской Федерацией. Я бы очень хотел, чтобы период Михаила Викторовича (Бабича) на зло всем злопыхателям, которые высказывали свою позицию, мы сделали таким, которым бы гордились и мои, и ваши дети", - выдохнул Лукашенко.

Протокольная речь Бабича было гораздо короче. По его словам, за пока небольшой период работы в Беларуси у него сложилось ощущение, что он находится здесь достаточно давно.

"Потому что с первых дней ощутил и внимание, и желание всех коллег сделать так, чтобы период вхождения в обстановку был как можно более коротким и эффективным. Эффективность - это то, какой темп вы с Владимиром Владимировичем задали нам. Потому что частота, глубина и системность ваших встреч, даже за последние полтора месяца, не дает нам расслабляться. Этот темп мы стараемся наполнить реальным содержанием", - сказал посол.