В США раскрыли требования к РФ в рамках новых санкций по "делу Скрипалей"

Новые санкции, которые США планируют ввести против Российской Федерации за незаконное использование ею химического оружия, будут введены в два этапа, если Россия не выполнит требования, связанные с прекращением такой практики.

Об этом заявил в беседе с журналистами высокопоставленный представитель Госдепа, который общался на условиях анонимности, сообщает корреспондент "Европейской правды", принимавший участие в этом брифинге.

Чиновник подтвердил информацию СМИ, что поводом для введения новых санкций является так называемое "дело Скрипалей" - то есть отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок", совершенное в Великобритании весной, а также недавнее отравление еще двух британских граждан и гибель одной из жертв. Кроме того, в санкционном решении упоминается о биологическом оружии, запрещенном к использованию международными конвенциями.

Санкции будут введены в два этапа. Первый этап, как ожидается, вступит в силу 22 августа.

"Эти санкции будут касаться запрета на экспорт технологий, и они не будут направлены непосредственно против какой-либо компании", - заявил дипломат, комментируя информацию о направленности санкций против конкретных государственных компаний, например пассажирских авиакомпаний из России.

Однако в случае отказа РФ от сотрудничества санкции будут усилены.

"Через 6 месяцев санкции могут быть пересмотрены и, к примеру, облегчены в случае, если требования начнут выполняться. Если выполнение не начнется, США введут второй раунд санкций", - цитирует дипломата корреспондент "Европейской правды".

Представитель Госдепа назвал следующие требования к РФ в рамках этого санкционного давления:

- Прекратить использование биологического и химического оружия в нарушение международного права

- Дать гарантии неиспользования такого оружия в дальнейшем

- Разрешить допуск экспертов на объекты в России, чтобы такие визиты смогли показать, что Россия прекратила разработку, производство и подготовку к использованию такого оружия.

Соединенные Штаты в среду объявили, что введут новые санкции против России, убедившись в том, что Москва несет ответственность за атаку нервно-паралитическим агентом в Великобритании.

На фоне объявления о подготовке новых санкций курс доллара на открытии торгов Мосбиржи превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года.

Кремль считает неприемлемым введение санкций США, однако пока считает преждевременным говорить о том, какие меры Москва сделает в ответ.