Госдепартамент США призвал РФ прекратить вмешательство в демократические процессы

Госдепартамент США призвал Москву прекратить действия, направленные на подрыв американской демократии.

"Мы требуем, чтобы Россия и другие страны с недобрыми намерениями немедленно прекратили данную неосмотрительную деятельность", - говорится в заявлении, размещенном в среду, 1 августа в микроблоге Twitter официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт, передает DW.

Президент США Дональд Трамп, вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майкл Помпео неоднократно заявляли, что Вашингтон не потерпит попыток других стран, включая РФ, подорвать американские демократические процессы и институты, говорится далее в документе.

Одновременно Науэрт приветствовала решение Facebook удалить учетные записи, управляющиеся из-за рубежа и имеющие цель разжигать разногласия и насилие в США.

"Эти попытки являются частью более широкомасштабной кампании, направленной на ослабление Америки и подрыв нашего образа жизни путем сталкивания граждан между собой и внесения раскола в общем и целом. Мы призываем все технологические компании решительно бороться с этой скрытой проблемой", - заявила далее официальный представитель Госдепартамента.

Днем ранее компания Facebook удалила 32 страницы и учетные записи из социальной сети, а также сервиса для обмена фотографиями Instagram из-за "скоординированного неаутентичного поведения", связанного с введением пользователей в заблуждение о характере действий и целях стоящих за ними лиц и организаций.

По версии Facebook, аккаунты связаны с маршем белых националистов и ультраправых, который должен состояться 10 августа в преддверии годовщины беспорядков в Шарлотсвилле. По данным СМИ, скоординированная активность в соцсетях связана с промежуточными выборами в конгресс США 6 ноября.

Представители Facebook указали на "раннюю стадию расследования" и подчеркнули, что пока не располагают всеми фактами, чтобы установить, кто стоит за кампанией. Напрямую о "российском следе" они не заявили, но провели параллели с деятельностью российского Агентства интернет-исследований, обвиняемого во вмешательстве в выборы в США в 2016 году.