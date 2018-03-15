США в ООН назвали Россию виновной в химической атаке в Британии

Постпред США при ООН Никки Хейли в среду сказала, что Москва несёт ответственность за химическую атаку в британском Солсбери, где были отравлены бывший российский двойной агент и его дочь, и Совет Безопасности ООН должен ответить на эту атаку.

“США полагают, что Россия несет ответственность за атаку на двух людей в Соединенном королевстве с применением военным нервно-паралитическим веществом”, - сказала Хейли на заседании Совбеза.

В среду Великобритания объявила, что высылает 23 российских дипломата в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля на юге Англии, назвав произошедшее незаконным применением РФ силы против Соединенного Королевства. Российский МИД пообещал не остаться в долгу.