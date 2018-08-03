Секретная служба США опровергла статью The Guardian о российской шпионке в посольстве

Секретная служба США назвала "категорически неверной" информацию The Guardian о сотруднице американского посольства в Москве, якобы имевшей доступ к конфиденциальной информации.

В заявлении, опубликованной на сайте ведомства в четверг, 2 августа, статья британской газеты названа "безответственной и неточной", передает DW.

Все иностранные сотрудники могут стать "целью влияния зарубежных спецслужб", но они никогда не имели доступа к "информации, связанной с национальной безопасностью", указала Секретная служба. В обязанности сотрудницы, о которой идет речь в статье The Guardian, входило оказание помощи американским атташе и службе по взаимодействию с правительством РФ, ФСБ, МВД и ФСО в интересах Секретной службы, отмечается далее в заявлении.

Еще до публикации редакция получила опровержение

При этом еще до момента публикации The Guardian Секретная служба предоставила редакции официальное заявление и информацию, которая опровергает основанные на утверждениях анонимных источников данные, говорится в документе.

Ранее в тот же день The Guardian и американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщили о сотруднице посольства США в Москве, проработавшей в учреждении более десяти лет и заподозренной в шпионаже в пользу России. Согласно этим данным, россиянка попала под подозрение в ходе плановой проверки, инициированной Госдепартаментом США и выявившей, что женщина регулярно и неофициально встречается с сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ).

The Guardian указала, что у сотрудницы был доступ к внутренней сети и электронной почте американской секретной службы, а потому она могла завладеть потенциально секретными данными. В свою очередь CNN со ссылкой на неназванные источники отмечает, что у нее не было доступа к строго конфиденциальной информации.

Секретная служба США якобы попыталась скрыть инцидент, в 2017 году в ходе масштабного сокращения дипмиссии в России из-за санкций данную сотрудницу тоже уволили. Ведомство не стало объявлять о внутреннем расследовании в связи с инцидентом, чтобы оценить возможный ущерб и проверить, не удалось ли уволенной сотруднице завербовать своих коллег.