ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

ФБР считает, что такую угрозу создает любое приложение из России, поскольку доступ к собираемым ими данным есть у местных спецслужб. В июле американский сенатор обратился в ведомство из-за российского приложения FaceApp

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на текст письма ФБР.

Скан ответа ФБР опубликовал в своем Twitter освещающий работу конгресса США корреспондент телеканала NBC News, передает РБК.

В документе говорится о том, что ведомство рассматривает любое российское мобильное приложение или другую подобную продукцию как «потенциальную контрразведывательную угрозу». Такой вывод ведомство сделало исходя из типа данных, которые собирает приложение, условий его использования и связи с возможностями российского правительства, которое имеет доступ к подобной информации на территории страны, говорится в документе.

ФБР утверждает в письме, что у российских служб, в частности ФСБ, есть «мощные способности» в сфере информационных технологий, которые позволяют им получить доступ к телефонной связи и интернету напрямую.

«Другими словами, ФСБ может удаленно контролировать все виды коммуникации и различные сервисы в российской Сети, не обращаясь для этого к провайдерам», — говорится в документе.

В июльском письме ФБР Шумер утверждал, что условия использования приложения не отвечает на вопрос о том, как компания распоряжается персональной информацией пользователей, которые должны предоставить «полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным». По словам Шумера, неясно также, как и когда FaceApp предоставляет данные пользователей другим компаниям и иностранным правительствам.

Разработчик приложения, Wireless Lab, в ответ на претензии сенатора заявил, что программа не передает данные пользователей третьим лицам. По его утверждению, большинство фотографий пользователей обрабатываются в облаке. Приложение использует только выбранную для редактирования и не загружает в хранилище другие снимки с телефона.