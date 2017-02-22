Новый советник Трампа расходится с ним во мнениях о России, других вопросах

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал, что не терпит инакомыслия, однако его новый советник по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер, похоже, испытает эту черту характера американского лидера.

Взгляды Макмастера в отношении России, борьбы с терроризмом, укрепления вооруженных сил и других важных вопросов безопасности отличаются не только от позиции сторонников Трампа, но и от мнений, выраженных самим президентом.

Военный интеллектуал теперь рискует оказаться на политической арене, которая станет для него столь же чужой и, возможно, враждебной, как пески и города Афганистана и Ирака.

Однако Макмастер будет не один. Среди его новых коллег в администрации - министр обороны Джеймс Мэттис, председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд и сенатор Джон Маккейн, глава комитета Сената по вооруженным силам.

Трамп сказал Макмастеру, что "у него есть абсолютные полномочия формировать команду по национальной безопасности так, как он хочет", сообщил во вторник пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Одним из первых испытаний авторитета Макмастера станет пересмотр политики США в Сирии и в отношении борьбы с боевиками-исламистами. Результаты пересмотра ожидаются в начале следующей недели, сказали представители Пентагона во вторник.

Главный стратег Белого дома Стив Бэннон в июне прошлого года сказал, что США и их европейские союзники ведут "глобальную экзистенциальную войну" с исламом.

Подход Макмастера к борьбе против боевиков-суннитов более тонкий и основывается преимущественно на отделении экстремистов от основной части местного населения.

В колонке газеты вооруженных сил США Military Review Макмастер предупредил, что, если акцентировать внимание на силе, как сделал Трамп, пообещав разбомбить ИГ, это может обернуться против Америки.

"В Ираке неправильное понимание племенных, этнических и религиозных катализаторов конфликта... иногда приводило к военным операциям (например, рейдам в отношении подозреваемых вражеских ячеек), которые усиливали страхи или ударяли по чувству достоинства населения, укрепляя мятеж", - написал он.

Еще одним испытанием для Макмастера станет политика в отношении России.

В отличие от его предшественника Майкла Флинна и самого Трампа, Макмастер считает Москву скорее противником, чем потенциальным партнером.

В мае прошлого года Макмастер назвал аннексию Россией Крыма и поддержку мятежа на востоке Украины свидетельствами более широких усилий, направленных на то, чтобы "разрушить положение дел в области безопасности, экономики и политическое устройство в Европе, установившееся после Второй мировой и, особенно, холодной войны, и заменить этот порядок чем-то, что лучше отвечает российским интересам".

Вопрос теперь в том, будет ли взглядов Макмастера достаточно, чтобы изменить курс американской политики, намеченный президентом и его ближайшими помощниками.

"Настоящие вызовы, с которыми он столкнется, я думаю, будут связаны не со стратегией и глобальными обязательствами единственной в мире супердержавы", - сказал Джон Нагл, полковник в отставке, помогавший корректировать принципы борьбы с повстанцами в ходе войн в Ираке и Афганистане.

"Он знает, как с этим справиться. Вызовы, с которыми он столкнется, носят нравственный характер и связаны с тем, что администрация не всегда занимает четкую позицию в поддержке американских ценностей".