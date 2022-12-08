США обменяли баскетболистку Грайнер на российского торговца оружием Бута

Соединенные Штаты в рамках обмена заключенными с Россией обменяли баскетболистку Бритни Грайнер на российского торговца оружием Виктора Бута. Об этом сообщил президент США Джо Байден в Twitter.

"Несколько минут назад я разговаривал с Бритни Грайнер. Она в безопасности. Она в самолете. Она едет домой", - написал Байден.

В свою очередь в МИД России сообщили, что Грайнер была обменена на россиянина Виктора Бута.

Обмен состоялся в четверг, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби.

Бритни Грайнер выступала за Екатеринбургский женский баскетбольный клуб УГМК. В составе американской национальной сборной США она дважды выигрывала Олимпийские игры. Американка была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. В ее багаже, как утверждается, было обнаружено гашишное масло для вейпа. Она была приговорена к 9 годам лишения свободы.

Виктор Бут - российский криминальный торговец оружием. Известен также как "продавец смерти". В 2012 году был приговорен к 25 годам лишения свободы за незаконные поставки крупных партий оружия, а также за ряд финансовых махинаций.