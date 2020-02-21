Разведка США уверена, что Россия поможет Трампу переизбраться

Сотрудники разведывательных служб США предупредили палату представителей, что Россия уже начала вмешиваться в ход выборов 2020 года, чтобы нынешний президент Дональд Трамп был переизбран.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на пять человек, знакомых с докладом.

Разведка считает, что одна из целей Москвы — подорвать доверие к американской избирательной системе в ходе кампании этого года. Представители спецслужб отметили, что противостоять подобным усилиям довольно сложно. Как уточняет газета, Россия будет вмешиваться в праймериз демократов, а также в общий ход выборов.

Сейчас российские спецслужбы работают над тем, чтобы «заставить американцев» распространять дезинформацию так, чтобы обойти механизмы соцсетей, запрещающие фейковые сообщения. Кроме того, по информации разведки, для вмешательства будут использоваться серверы внутри страны, а не зарубежные; российские хакеры также планируют кибератаки, которые будут выглядеть так, будто проводятся из Тегерана.

Как сообщили собеседники газеты, сотрудники разведки передали информацию конгрессменам во время брифинга 13 февраля. Издание отмечает, что Трамп раскритиковал экс-главу национальной разведки Джозефа Магуайра за то, что он разрешил мероприятие, и особенно разозлился из-за присутствия там участника палаты представителей Адама Шиффа, возглавлявшего группу обвинителей в рамках процедуры импичмента. Трамп заявил, что подобные заявления могут быть использованы против него.

Брифинг также вызвал недовольство республиканцев, в основном поддерживающих действующего президента. Один из них, Крис Стюарт, настаивал, что Трамп «агрессивно» противоборствовал Москве, снабжая Украину оружием для боевых действий в Донбассе и укрепляя НАТО при помощи новых ресурсов, пишет NYT.

Стюарт не стал обсуждать с газетой брифинг, но добавил, что у России нет оснований поддерживать Трампа. При этом и республиканцы, и демократы попросили спецслужбы предоставить материалы, которые доказывают их выводы. Газета отмечает, что пока не известно, как скоро палата представителей получит эти документы.