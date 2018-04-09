РФ перебросила в Беларусь военных, воевавших в Донбассе - СМИ

Под Брестом (на юго-западе Беларуси) сегодня начинаются совместные тактические учения подразделений сил специальных операций белорусской армии и воздушно-десантных войск российской армии.

Как сообщает Радио Свобода, российские военные переброшены в Беларусь из Донбасса.

Активная фаза учений - с 10 по 12 апреля.

В учениях примет участие десантники 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из-под Пскова. Эта дивизия известна участием в обеих чеченских войнах 1994-1995 и 1999-2004 годов, в войне в Грузии в 2008 году и аннексии украинского Крыма в 2014 году.

Журналисты со ссылкой на источники в Пскове сообщают, что эта же дивизия участвовала в боях в Донбассе. Российское командование эту информацию отрицает.

8 апреля в Ростовской области РФ сняли на видео передвижение техники, которая направляется, предположительно, в сторону границы с Украиной.