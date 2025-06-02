В Брянской и Курской областях подорвали мосты

Мосты в Брянской и Курской областях были подорваны. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Уголовные дела по данным фактам переданы в Главное следственное управление ведомства.

«31 мая 2025 года в 22 часа 50 минут на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области в результате подрыва произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В результате происшествия пострадали и погибли люди.

В Железногорском районе Курской области 1 июня 2025 года около 3 часов ночи также произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и 2 его помощника», - говорится в пресс-релизе СК РФ.

По информации главы Брянской области Александра Богомаза, пострадал 71 человек. Известно о семи погибших.

Как сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн, обрушение моста произошло во время движения грузового локомотива на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района.

«Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги. По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги — всю бригаду доставили в больницу. Они находятся под присмотром медиков. Автомобильная дорога, находящаяся под мостом, перекрыта, движение организовано в объезд», - написал он в Telegram-канале.