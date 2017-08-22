Минск пригласил на "Запад-2017" наблюдателей из семи стран

Наблюдатели из семи стран, а также ряда международных организаций приглашены на совместные белорусско-российские учения "Запад-2017", которые пройдут в сентябре.

"Опираясь на практику добрососедства и взаимности, в рамках Венского документа 2011 года ОБСЕ "О мерах укрепления доверия и безопасности", а также двусторонних договоренностей о дополнительных мерах укрепления доверия и безопасности, на мероприятие приглашены наблюдатели от семи стран: Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции, Норвегии", - говорится в сообщении Министерства обороны РБ.

В нем отмечается, что для наблюдения приглашены представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованного при Минобороны, а также представители международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ, СНГ, МККК.

В сообщении подчеркивается, что наблюдение за учениями "Запад-2017" организуется "в строгом соответствии с национальным законодательством и международными договорами".

Кроме того, проведение учений будут освещать представители средств массовой информации из десятков стран.

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Беларуси.