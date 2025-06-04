Очередной обмен пленными между Украиной и Россией может состояться 7-8 июня

Первый этап обмена пленными между Украиной и Россией может состояться уже 7-8 июня. Об этом заявил на брифинге в среду президент Украины Владимир Зеленский.

«Российская сторона передала информацию, что на этих выходных она сможет передать 500 людей, 500 наших военных из той 1000+, о которой мы договорились. Мы готовы с нашей стороны к обмену с соответствующим количеством. Пока мы не получили списки, что вызывает обеспокоенность», – сказал Зеленский.

Что касается обмена телами погибших, то, по словам Зеленского, Россия идентифицировалась только 15-20 тел в ее распоряжении.

«Стороны договорились обеспечить точную идентификацию, ведь Украина не спекулирует на теме своих военных – как погибших, так и живых. Важно получить именно тела украинцев, а не российских военнослужащих, от которых Москва хочет избавиться – такие случаи уже имели место», – проинформировал президент Украины.

Как сообщалось, договоренность о новом крупном обмене военнопленных была достигнута на переговорах в Стамбуле 2 июня.