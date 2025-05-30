Во Владивостоке в районе бухты Десантная произошли два взрыва (обновлено)

Рано утром во Владивостоке в районе бухты Десантная произошли два взрыва, повреждений и жертв нет. Об этом сообщает правительство Приморского края.

Район ЧП оцеплен, движение транспорта между бухтой Шамора и Щитовая частично перекрывали. В правительстве, сославшись на региональный антитеррористический комитет, сообщили, что «представители профильных ведомств устранили последствия инцидента», сейчас «угроза нейтрализована».

Причину взрывов в краевом кабмине не уточнили.

Портал Vladivostok1.ru пишет о скоплении машин полиции и скорой помощи, а также людях в военной форме на повороте в бухту. Силовики проверяют у водителей документы, осматривают автомобили. По словам очевидцев, ведутся следственные мероприятия.

Как пишет РБК, в бухте Десантная прежде проходили учения больших десантных кораблей Тихоокеанского флота. Например, в феврале экипаж БДК «Ослябя» вместе с подразделениями соединения морской пехоты отработал там погрузку военной техники. Гражданским судам вход в бухту запрещен.

Update: Причиной взрывов в бухте Десантная стало воспламенение газовых баллонов.

Как уточнили в Антитеррористической комиссии Приморского края, баллоны с пропан-бутановой смесью загорелись в одном из автомобилей.