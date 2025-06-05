БЖД предупредила о возможных задержках поездов Минск-Адлер из-за повреждения ж/д путей в России

В связи с поступившей 5 июня 2025 года информацией от ОАО «РЖД» о повреждении железнодорожного полотна на перегоне Евдаково-Сагуны Юго-Восточной железной дороги (Воронежская область) временно задерживаются отдельные поезда, следующие по данному перегону.

Как сообщил пресс-центр БЖД, поезда формирования № 302/301 Минск-Адлер (отправление со станции Минск-Пассажирский 4 июня 2025 года в 11.21) и №301/302 Адлер-Минск (отправление со станции Адлер 4 июня 2025 года в 17.52), в настоящее время следуют в соответствии с расписанием.

«По предварительной информации, возможны задержки указанных поездов в пути следования, связанные с проводимыми работами по восстановлению железнодорожного полотна на перегоне Евдаково-Сагуны», - предупреждает БЖД.