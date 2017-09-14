Командирам подразделений на учении "Запад-2017" вручены пакеты с боевыми задачами

На территории Беларуси и России стартовало совместное стратегическое учение "Запад-2017".

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, "руководителям органов военного управления, командирам привлекаемых к учению объединений, соединений и воинских частей были вручены пакеты с директивными указаниями генеральных штабов вооруженных сил Союзного государства на выполнение учебно-боевых задач".

На шести полигонах –– Лепельский, Лосвидо, Борисовский, Осиповический, Ружанский, Домановский и участке местности Дретунь, расположенных на территории Республики Беларусь, и трех полигонах Лужский, Струги Красные и Правдинский на территории Российской Федерации –– с воинскими частями и подразделениями РГВ(С) будут проведены розыгрыши тактических эпизодов с боевыми стрельбами, широким применением сил и средств авиации и войск ПВО.

"Учение "Запад-2017" проходит под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил Беларуси и России и является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух государств, носит сугубо оборонительный характер и не направлено против каких-либо государств или групп стран", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По официальной информации, в учении принимают участие до 12,7 тыс. военнослужащих (от Вооруженных Сил Беларуси - около 7,2 тыс., от Вооруженных Сил России - около 5,5 тыс., из них на территории Беларуси - до 3 тыс. человек), до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, около 10 боевых кораблей.

Владимир Путин и Александр Лукашенко впервые будут посещать учения не на белорусском, а на российском полигоне.