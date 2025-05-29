БЖД, БелГУТ и российское АО «ВНИИЖТ» подписали соглашение о сотрудничестве

Белорусская железная дорога (БЖД), БелГУТ и АО «ВНИИЖТ» (РФ) подписали в Гомеле трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере технического и технологического развития железнодорожного транспорта и обмена опытом.

Как сообщает пресс-служба Минтранса, подписание документа состоялось в рамках визита в БелГУТ делегации Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта во главе с генеральным директором Сергеем Виноградовым.

«Российские коллеги также посетили Конструкторско-технический центр и Центр управления перевозками БЖД, Испытательный центр железнодорожного транспорта БелГУТа. Ознакомились с белорусской практикой внедрения новых технических средств, автоматизированных систем на ж/д транспорте», - говорится в сообщении.

Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) — крупнейшая в России научно-исследовательская организация по разработке транспортных технологий в области железнодорожного транспорта.

Создан в 1918 году преобразованием из Конторы опытов над типами паровозов. В 2016 году преобразован в АО «ВНИИЖТ».

Расположен в Москве, имеет филиалы и дочерние предприятия: проектно-конструкторское бюро в Москве, экспериментальное кольцо в Щербинке (в том числе Экспериментальную дорогу), уральское отделение в Екатеринбурге, научный информационно-аналитический центр (НИАЦ) в Санкт-Петербурге, скоростной испытательный полигон в Белореченске.