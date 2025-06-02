Украина в Стамбуле передала РФ список незаконно вывезенных украинских детей

Украина сегодня на переговорах в Стамбуле передала российской стороне список вывезенных украинских детей, которых нужно вернуть. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Речь идет о сотнях детей, которых Россия незаконно депортировала, принудительно переместила или удерживает на оккупированных территориях.

«Еще в марте на встрече в Джидде мы подтвердили готовность к 30-дневному прекращению огня с гуманитарной составляющей. Возвращение украинских детей — неотделимая часть справедливого и длительного мира и ключевой элемент доверия, первый тест на искренность намерений. Ждем ответа. Мяч на поле России», - написал Ермак в Telegram-канале.