Последнее обновление: 23.09.2020 18:09

Россия накачивает Беларусь десантниками

Во время учений «Славянское братство-2020» самолеты Ил-76МД Воздушно-космических сил (ВКС) России перебросили в Беларусь батальонно-тактическую группу Ивановского соединения ВДВ. Об этом РБК сообщили в Министерстве обороны России.

Российские военные десантировались на полигоне «Брестский». В активной фазе учений российские и белорусские военные отрабатывают задачи по десантированию в заданные районы, блокированию населенного пункта и уничтожению незаконных вооруженных формирований, указывает Минобороны.

Ранее тактическая группа Тульского соединения ВДВ России прибыла на полигон «Гожский» (под городом Гродно), а на полигон «Брестский» до этого прибыли российские российские десантники из батальонной тактической группы Псковского десантно-штурмового соединения.

Учения «Славянское братство-2020» начались 14 сентября и завершатся 25 сентября. В ходе маневров российские и белорусские военные отрабатывают задачи по отражению вооруженной агрессии. При этом, как сообщали в российском Минобороны, учения не направлены против третьих стран.

С российской стороны в активной фазе учений «Славянское братство-2020» принимают участие свыше 900 человек и около 100 единиц техники.

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