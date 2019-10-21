Последнее обновление: 21.10.2019 11:32

Российские военные прибыли в Беларусь для участия в учениях

Около 900 военнослужащих усиленного парашютно-десантного полка 106-й гвардейской дивизии ВДВ РФ и усиленного десантно-штурмового батальона 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС РБ принимают участие в учениях на полигоне Брестский.

Учения проходят с 21 по 25 октября 2019 года, сообщает сайт Минобороны РБ. В учениях будут задействованы порядка 250 единиц боевой и специальной техники, более десяти единиц военно-транспортной авиации от Воздушно-космических сил союзного государства и ВС Беларуси.

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