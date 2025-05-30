Россельхознадзор развернул обратно три партии белорусского молока и масла

Россельхознадзор отправил белорусское молоко и сливочное масло обратно отправителям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«На российско-белорусской границе РФ в Псковской области государственными инспекторами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора предотвращен незаконный ввоз 3 партий готовой молочной продукции (сливочного масла и стерилизованного питьевого молока) общим весом 3,9 тонны, перемещаемых из Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

Во время проверки было установлено, что на перевозимые партии молочной продукции отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение товаров.

Кроме того, в одной из 3 машин «молочка» перевозилась без холодильного оборудования.

В результате провоз молока и масла по таможенной территории ЕАЭС запрещен, оформлены акты о возврате груза. Товары возвращены в Беларусь.